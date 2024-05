Dois anos depois da estreia da segunda temporada, "Hacks" tem finalmente novos episódios. A terceira época da comédia da HBO Max arrancou esta semana, dia 2, com os dois primeiros capítulos, e seguir-se-ão mais sete ao longo das próximas, todas as quintas-feiras. Motivado pelas greves de atores e argumentistas e por episódios da vida pessoal das atrizes principais, o atraso deverá ser compensado pelos elogios que se adivinham a uma série que tem somado Emmys e Globos de Ouro. E boa parte deles devem-se à química entre Jean Smart e Hannah Einbinder, comediantes de gerações distintas na realidade e na ficção. Desta vez, as protagonistas voltam a cruzar-se, depois de terem seguido caminhos diferentes no final da temporada anterior, graças à oportunidade de um programa "late night" que parece concretizar o sonho antigo de uma delas.

Dia 7, estreia-se na Filmin outra série à qual não têm faltado aplausos. A britânica "Big Boys", estreada há dois anos no Channel 4, é a história de uma amizade entre dois universitários colegas de quarto que se debruça sobre a solidão, a saúde mental, a (homos)sexualidade ou o luto partindo de algumas experiências do próprio criador, o comediante e argumentista Jack Rooke. Inicialmente apresentado nos palcos, na década passada, o relato já inspirou uma segunda temporada, que se estreia na plataforma dedicada a produções independentes a 18 de junho. A primeira tem seis episódios e conseguiu quatro nomeações aos BAFTA (Melhor Comédia, Melhor Argumentista de Comédia, Melhor Ator de Comédia e Talento Emergente).

Matéria Escura

Na Apple TV+, destaque para "Matéria Escura", aposta na ficção científica que leva para o pequeno ecrã um livro do seu criador, Blake Crouch (autor de "Wayward Pines", que também já saltou para a TV). Protagonizada por Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Jimmi Simpson e Alice Braga, acompanha um professor de física de Chicago raptado para uma versão alternativa da sua vida, apenas a primeira de uma saga multidimensional. Não se trata, portanto, de uma nova versão da homónima "Dark Matter" (no título original em inglês), outra série futurista que passou por cá no Syfy há uns anos. A primeira temporada conta com dez episódios e a estreia faz-se em dose dupla. Os restantes capítulos chegam semanalmente, às quartas.

Outro homem cujo quotidiano fica virado do avesso está no centro de "Fora do Alcance", série que regressa dois anos depois da estreia. A segunda temporada continua a seguir a família do rancheiro encarnado por Josh Brolin e os mistérios de um buraco negro na sua quinta no Wyoming, fenómeno que vem adensar a tensão já assinalável provocada pelos conflitos comunitários. Ficção científica em cenário western, pode ser vista na Amazon Prime Video e ganha sete novos episódios a partir de 16 de maio - um foi dirigido por Brolin. Lili Taylor, Imogen Poots, Noah Reid, Tom Pelphrey e Lewis Pullman são outros nomes do elenco.

Fora do Alcance

Também de volta, "Bridgerton" tem um regresso parcial no mesmo dia. A primeira parte da terceira temporada, com quatro episódios, fica disponível na Netflix a 16 de maio. A segunda metade da produção da Shondaland ambientada na Londres aristocrática do século XIX está prevista para 13 de junho e a quarta temporada também já está garantida. Em foco está o final do relacionamento de Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton), com ela a tentar encontrar um marido e ele a tentar ajudá-la enquanto insiste em preservar a amizade.

Fique a par de todas as estreias de maio:

Dia 1: Acapulco (T3)

Apple TV+

Dia 1: Heeramandi (T1)

Netflix

Dia 1: Sem Segredos (T1)

Netflix

Dia 1: Shardlake (T1)

Disney+

Dia 2: Hacks (T3)

HBO Max

Dia 2: T.P. Bon (T1)

Netflix

Dia 2: The Convict (T3)

HBO Max

Dia 2: Um Homem por Inteiro (minissérie)

Netflix

Dia 3: Postcards (T1)

Netflix

Dia 4: Star Wars: Lendas do Império (T2)

Disney+

Dia 4: Uma Família Inusitada (T1)

Netflix

Dia 7: Big Boys (T1)

Filmin

Dia 7: Lei & Ordem: Unidade Especial (T25)

22h20 no STAR Life

Dia 8: Matéria Escura (T1)

Apple TV+

Dia 8: The Good Doctor (T7 - última)

22h50 no AXN

Dia 9: Bodkin (T1)

Netflix

Dia 9: Maxton Hall: O Mundo Entre Nós (T1)

Amazon Prime Video

Dia 9: Obrigada… Seguinte (T1)

Netflix

Dia 9: Pretty Little Liars: Summer School (T2)

HBO Max

Dia 10: As Longas Sombras (minissérie)

Disney+

Dia 11: Doctor Who (T14)

Disney+

Dia 13: Decadência (minissérie)

Globoplay

Dia 13: You & Me (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 14: Astrid e Raphaelle (T4)

22h00 no STAR Crime

Dia 14: O Homem Errado (T1)

21h25 no AXN White

Dia 15: Tio Samsik (T1)

Disney+

Dia 16: Bridgerton (parte 1 da T3)

Netflix

Dia 16: Sinfonia em Tons de Azul (T2)

Netflix

Dia 16: Fora do Alcance (T2)

Amazon Prime Video

Dia 17: The 8 Show (T1)

Netflix

Dia 17: The Big Cigar: A Fuga (minissérie)

Apple TV+

Dia 18: Irreverent (T1)

22h00 no STAR Crime

Dia 20: Alex Hugo (T9)

22h00 no STAR Crime

Dia 21: Cilada (T1)

Globoplay

Dia 22: Pauline (T1)

Disney+

Dia 22: Trying (T4)

Apple TV+

Dia 22: Monsieur Spade (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 23: Garouden: The Way of the Lone Wolf (T1)

Netflix

Dia 23: Tires (T1)

Netflix

Dia 24: Abbott Elementary (T3)

STAR Comedy

Dia 24: Dom (T3 - última)

Amazon Prime Video

Dia 24: Jurassic World: Chaos Theory (T1)

Netflix

Dia 24: Mulligan (T2)

Netflix

Dia 24: Quién Lo Mató? (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 27: Mayfair Witches (T1)

22h10 no AMC

Dia 29: Mayans M.C. (T5 - última)

Disney+

Dia 30: Eric (minissérie)

Netflix

Dia 30: Geek Girl (minissérie)

Netflix

Dia 31: Nem Mais Uma (T1)

Netflix

Dia 31: How to Ruin Love: The Proposal (T1)

Netflix