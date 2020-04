Todas as terças-feiras, às 22h45, na RTP1 poderá rever a série "Idiotas, ponto.", exibida pela primeira vez há dois anos, em 2018. Em comunicado, a equipa frisa que os episódios são "uma verdadeira lufada de ar fresco" numa "altura tão complicada".

Duarte Grilo, Salvador Sobral e André Nunes são são os protagonistas da série de humor da autoria de Diogo Lopes.

A série acompanha "três amigos egocêntricos, com tendência para sobre-analisar e discutir as minúcias do dia a dia, debatem-se com os problemas da vida adulta". "Infelizmente, os seus pontos de vista distorcidos e julgamentos precipitados, acabam sempre por arrastá-los para uma espiral infindável de mal-entendidos", frisa a produção.

"João (Duarte Grilo) é um advogado ambicioso e sem escrúpulos, que não hesita em passar a perna a qualquer pessoa, incluindo os seus melhores amigos. Narcisista e obsessivo, gosta de sentir que tem o controlo em qualquer situação e não hesita em manipular todos os que o rodeiam. Rui (Salvador Sobral) é solteiro e sedutor, cujo dia a dia gira à volta dos seus esquemas elaborados para atrair mulheres. Apesar de ostentar um estilo de vida desafogado, Rui nunca teve um trabalho e a sua forma de sustento sempre foi um grande mistério, até para os seus amigos mais próximos", revela a sinopse.

"Carlos (André Nunes) é um contabilista a quem tudo parece correr mal. É casado com Luísa, cujas tendências ditatoriais lhe limitam a liberdade. Preso a um trabalho chato e a uma relação opressiva, Carlos refugia-se na sua amizade com João e Rui para fugir à rotina. Infelizmente para ele, os estratagemas em que se costumam meter têm sempre tendência para lhe deixar marcas, nomeadamente no seu rosto", acrescenta a RTP1 no site dedicado à série.