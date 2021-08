"No passado 4 de agosto, a minha conta do Instagram foi desactivada porque, supostamente, eu teria violado (ao divulgar vídeos do meu trabalho) direitos de autor da TVI/ TVI24 Desde então, estou, em conjunto com a estação televisiva, a tentar recuperar a minha conta, explicando-lhes que sou colaboradora da TVI. Enquanto isso, decidi criar esta nova conta", resumiu.

Joana Amaral Dias adiantou ainda que a nova conta é provisória. "Mal se desbloqueie a conta original, esta nova ficará apenas privada. Ah, bem sei que muitos que regojizaram achando que tinha sido bloqueada devido às minhas posições públicas. Até estaria muito bem acompanhada- basta ver que sucedeu ao dr Martin Kulldorff (professor de Harvard) e ao Dr. Jay Bhattacharya (professor Stanford). Só que não", rematou.

Joana Amaral Dias é uma das comentadoras da rubrica "Atualidade" do programa "Dois às 10", da TVI.