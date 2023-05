"The White Lotus" tornou-se numa das séries mais populares da HBO Max. Enquanto os fãs aguardam por novidades sobre os próximos episódios, Mike White, criador da série, revelou que gostava de avançar com uma temporada com todas as estrelas.

"Seria muito fácil apostar numa lógica de antologia pura, mas acho que é muito mais divertido tecer pequenos fios que unem as temporadas", explicou ao The Hollywood Reporter. "Se 'The White Lotus' se prolongar por mais temporadas, acho que seria divertido fazer uma só com algumas das estrelas", contou Mike White.

Nas redes sociais, os fãs aplaudiram a ideia do criador da série e pedem que Jennifer Coolidge volte a vestir a pele de Tanya.

As duas primeiras temporadas de "The White Lotus" podem ser vistas na HBO Max. A terceira parte da série só deverá estrear em 2025 no serviço de streaming, de acordo com Mas Francesca Orsi, responsável pelas séries de drama da HBO.