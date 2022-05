Na emissão desta quarta-feira, dia 12 de maio, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença, Joana Marques analisou a entrevista de Judite Sousa a Manuel Luís Goucha.

"Podia ter sido uma entrevista bastante interessante porque as perguntas não eram nada más... o pior foram as respostas", começou por gracejar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Esta conversa dá-me um sono horrível. Se bem percebi, a Judite podia ter contado histórias interessantíssimas de quando esteve no Ruanda ou na Bósnia, mas decidiu contar uma história sobre Queluz de Baixo", brincou Joana Marques.

Veja o vídeo: