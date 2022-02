Joana Marques revelou que já viu "Eu, Georgina" e analisou o reality show da Netflix na emissão desta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, de "Extremamente Desagradável", da Rádio Renascença.

"É a história da Gata Borralheira do século XXI, mas aqui as irmãs malvadas são do príncipe, não as da princesa. Estou a brincar, Elma e Kátia", gracejou a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã".

"Se um dia a Gio e o Cris se divorciarem é por causa da comida. Ele só come couves-de-bruxelas e ela só pensa em bolas de Berlim. Ela fala muito de comida".

