A Amazon Prime Video confirmou esta terça-feira o lançamento de um documentário sobre a vida de Maria Cerqueira Gomes.

"Maria" é o título do trabalho sobre a popular apresentadora portuguesa, produzido pela ¡HOLA! Media e que chega em setembro tanto ao serviço como à TVI, confirma o comunicado oficial.

Foi também revelado um pequeno teaser: veja aqui.

"'Maria' mostra o lado mais pessoal e desconhecido da vida da apresentadora, assim como a sua grande família de oito irmãos, a avó Dulce, por quem sente um carinho muito especial, as amigas de infância, a relação com Francisca, a filha mais velha, dando também a conhecer o filho mais novo, João. Apaixonada pelo toureiro espanhol Cayetano Rivera, no documentário Maria revela ainda como começou a relação, o que mais gosta no toureiro e se gostaria de ser mãe novamente", resume o serviço.

"O projeto acompanha também de perto a carreira profissional da apresentadora na televisão, com testemunhos emocionantes dos colegas, desde Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha a Rúben Rua e Cláudio Ramos", destaca.