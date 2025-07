Depois de ter sido alvo de sátira em "Extremamente Desagradável", do programa "As Três da Manhã ", da Renascença, Alexandre Faria decidiu reagir com uma canção dedicada a Joana Marques.

O apresentador e cantor partilhou o tema nas redes sociais com uma mensagem dirigida à humorista. "Dedicado à Joana Marques. Porque quando alguém fala de nós... é sinal de que chegámos lá! Leva esta com carinho, Joana — em forma de música, com humor, e uma pitada de 'Extremamente Adorável'. Se me ouviste, agora vais-me ouvir melhor ainda", escreveu.

A letra da canção conta versos como: "Joana, tão desagradável, mas não dá para desligar (…) Joana, rainha cruel do riso imparcial/ tu queres piada à custa da queda de alguém banal".

Veja aqui o vídeo.