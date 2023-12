Maryam Moshir, uma das principais jornalistas da BBC News, foi 'apanhada' a mostrar o dedo do meio para a câmara no arranque de uma emissão em direto.

Segundo a pivô britânica, tudo não passou de uma brincadeira com a equipa mas que, por lapso, acabou por ir para o ar. "Estava a brincar com a equipa. Estava a fingir uma contagem decrescente enquanto o realizador fazia a contagem decrescente de 10 a zero... com os dedos para mostrar os números", explicou Maryam Moshir nas redes sociais.

Depois do momento se tornar viral, nas redes sociais foi partilhado um vídeo de bastidores que mostra a jornalista a fazer a contagem completa.

Veja o vídeo: