A série "Os Resistentes", que foi para o ar nas últimas semanas no "Jornal das 8", da TVI, chegou ao fim este domingo, dia 19 de abril. No final do noticiário, José Alberto Carvalho dedicou um texto aos jornalistas e uma mensagem especial a todos os que "não tiveram a opção de parar".

"Os resistentes são pessoas destas. São pescadores, bombeiros, médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares de saúde, polícias, militares, padeiros, agricultores, vigilantes, repositores de armazém, trabalhadores de logística, camionistas, jornalistas, carteiros. Todos os que não tiveram a opção de parar", frisou o jornalista.

No final da emissão, a redação da TVI juntou-se para um obrigado coletivo e uma salva de palmas a todos os que continuam a trabalhar fora de casa diariamente.

O vídeo que fechou "Jornal das 8", da TVI, soma centenas de partilhas nas redes sociais.

Veja o vídeo: