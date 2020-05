Justin Bieber e a sua mulher, a modelo e apresentadora de televisão Hailey Bieber, estrearam no passado dia 4 de maio o primeiro episódio do seu reality show. A série "The Biebers On Watch" está disponível apenas no Facebook.

"Em 'The Biebers On Watch', Justin e Hailey Bieber abrem a porta da sua casa e do seu casamento e dão uma visão exclusiva da sua vida através de uma série de conversas e atividades com amigos famosos e familiares", explica a Universal Music.

A série de 12 episódios foi filmadas com câmaras go-pro espalhadas pela casa do casal em Toronto e inclui segmentos filmados pelos próprios, "através dos quais os fãs têm acesso exclusivo ao quotidiano de Justin e Hailey Bieber e da relação destas duas superestrelas mundiais", avança a editora em comunicado.

Os episódios de “The Biebers On Watch” estreiam no Facebook Watch às segundas, quartas e sextas-feiras, sendo que entre cada episódios haverá um em direto. Os episódios estarão disponíveis em facebook.com/Watch e na página de Facebook de Justin Bieber.

No primeiro episódio, o casal fala sobre os altos e baixos da sua relação, da separação e do casamento.

Veja o episódio: