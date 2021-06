"Katla" é a mais recente produção islandesa a chegar à Netflix. A primeira temporada da série, que se estreou esta quinta-feira, dia 17 de junho, conta com oito episódios e é descrita como "arrepiante" e de "suspense".

A narrativa da série centra-se no vulcão real Katla, situado no sul da Islândia. "A erupção catastrófica do vulcão subglacial Katla vira do avesso o mundo de uma comunidade adjacente, libertando mistérios que o gelo escondia", resume o serviço de streaming.

"Na Islândia, o vulcão subglacial Katla está em erupção constante há um ano, e Gríma continua à procura da irmã que desapareceu no dia em que tudo começou. A esperança de encontrar o corpo dela vai-se esvanecendo, e os residentes da área começam a ter visitas inesperadas. Algo se escondia sob o glaciar — algo que ninguém poderia ter previsto", adianta a Netflix.

Veja o trailer: