Keira Knightley desistiu em cima da hora de uma série de grande orçamento para a Apple TV+ por causa do agravamento da pandemia na Grã-Bretanha.

A equipa de "The Essex Serpent" foi dispensada e a produção colocada em pausa após a atriz informar os produtores da sua decisão seis semanas antes de começar a rodagem.

Um representante disse ao jornal Daily Mail que se trataram de "razões familiares": com o aumento dos casos de COVID-19 na Grã-Bretanha e o regresso da quarentena e outras restrições, a mãe de duas filhas, de cinco anos e 13 meses, sentiu que "não havia uma estrutura prolongada de cuidados infantis viável que pudesse ser implementada durante o tempo de necessário para a produção de quatro meses e meio".

A série deverá retomar a produção em 2021 após encontrar uma nova protagonista.

Baseada num romance de Sarah Perry, a história de "The Essex Serpent" decorre no final do século XIX, quando uma jovem recém-viúva se muda da Londres vitoriana para uma pequena povoação e fica intrigada por uma superstição do regresso de uma criatura mítica conhecida como a Serpente de Essex.