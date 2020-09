A ministra da Cultura, Graça Fonseca, e o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, receberam os representantes da Netflix e da Vancouver Media, no âmbito do trabalho da plataforma em Portugal, anunciou o ministério.

"A reunião assinalou o trabalho desenvolvido pela plataforma" no país, "nomeadamente, as rodagens da série 'La Casa de Papel', que decorrem neste momento na região de Lisboa", lê-se no comunicado do Ministério da Cultura, que sublinha "o intuito de a Netflix estreitar a colaboração com Portugal nas várias fases da cadeia de produção do setor".

"Depois do Concurso de Escrita e Desenvolvimento de Argumento Netflix - ICA [Instituto do Cinema e do Audiovisual], que atribuiu 10 prémios a projetos de ficção e documentário, e do qual pode ainda resultar a avaliação de um ou mais projetos para futura produção pela Netflix, as rodagens desta semana, assim como a reunião de hoje, sinalizam o intuito de a Netflix estreitar a colaboração com Portugal nas várias fases da cadeia de produção do setor", afirma o gabinete da ministra Graça Fonseca.

"La Casa de Papel" é primeira produção internacional da espanhola Vancouver Media para a Netflix, em Portugal, "e resulta da colaboração com este Ministério [da Cultura], que tem procurado articular a atividade de empresas como estas com os interesses dos profissionais e entidades do setor do cinema e do audiovisual no país", lê-se no comunicado hoje divulgado.