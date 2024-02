A Netflix confirmou esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, o arranque das filmagens de "O Refúgio Atómico", a mais recente série de e Álex Pina e Esther Martínez Lobato, os criadores de "La Casa de Papel", "Sky Rojo" e "Berlim".

"Imagine que a Terceira Guerra Mundial está prestes a eclodir e um grupo de multimilionários se refugia num bunker de luxo: Kimera Underground Park. Este bunker é o cenário de 'O Refúgio Atómico'", adianta o serviço de streaming.

Os habitantes d0 refúgio serão interpretados por Miren Ibarguren ("You Shall Not Lie"), Joaquín Furriel ("El Reino"), Natalia Verbeke ("O Jogo"), Carlos Santos ("O Homem das Mil Caras"), Montse Guallar ("Eu Sei Quem Tu És"), Pau Simon, Alicia Falcó ("As Boas Companhias"), Agustina Bisio e Álex Villazán ("Alma"), entre outros.

"Desde o Kimera Underground Park, vão assistir nas telas ao desmoronar, num espetáculo cheio de perplexidade, do mundo que conheciam. Enquanto lá fora a situação se torna cada vez mais aterradora, vão desfrutar da sua pequena cidade exclusiva com campo de basquetebol, restaurante, jardim zen, bar, consultório de psicólogo, ginásio e spa. Isto será a extensão da sua mítica condição privilegiada: adaptarem-se a viver num buraco de luxo, num universo subterrâneo cheio de enigmas, onde as contas pendentes de duas famílias atravessadas por uma ferida do passado vão explodir", resume a Netflix.

A nova produção da Vancouver Media para a Netflix vai contar com oito episódios. Jesús Colmenar, David Barrocal e Jose Manuel Cravioto são os realizadores.