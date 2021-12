A segunda parte da quinta e última temporada de "La Casa de Papel" estreia-se na próxima sexta-feira, dia 3 de novembro, mas há boas notícias para os fãs. Esta terça-feira, dia 30 de novembro, durante o evento de apresentação dos novos episódios, a Netflix confirmou que está a desenvolver um spin-off centrado em Berlim.

A nova produção espanhola tem estreia prevista para 2023.

"Já o conhecemos como Berlim em 'La Casa De Papel' e agora é a vez de Andrés de Fonollosa. Já podemos anunciar que em 2023 chegará o spin-off da sua vida", revelou o serviço de streaming.

Veja o teaser:

O elenco e os criadores de "La Casa de Papel" juntaram-se para um grande evento em Madrid. A conversa com os fãs e imprensa decorreu esta terça-feira, dia 30 de novembro,

O evento "La Casa de Papel: El Legado" decorreu no Palacio Vistalegre, uma arena com capacidade com 14 mil pessoas.

A conversa contou com transmissão online e foi acompanhada por fãs de todo o mundo.