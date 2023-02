Leonor Poeiras foi despedida da TVI em 2020 e, dois anos depois, é conhecida a decisão do tribunal em relação ao processo da apresentadora contra a TVI. "O prometido é devido, sempre disse que me iria pronunciar quando saísse a sentença. A sentença saiu no dia 24 de fevereiro assinada pela senhora doutora juíza Mónica Carvalho é desfavorável à minha pessoa. Ao meu caso", revelou na sua conta no Instagram.

Na manhã desta terça-feira, dia 28 de fevereiro, a apresentadora voltou a comentar a sua saída da TVI nas redes sociais. "A minha fotografia de corpo inteiro, a minha imagem de corpo inteiro, está no corredor da TVI. E agora que já saiu a sentença, e que é desfavorável, e portanto a juíza deu razão à TVI ao dizer que eu não passo de uma mera colaboradora esporádica (...) A que propósito é que a colaboradora esporádica, ao fim de três anos, ainda está em tamanho real no corredor?", perguntou.

“Eu não sei como é que se faz, mas eu queria sair das instalações da TVI. Eu nunca dei autorização para utilizarem a minha imagem. Como é que isto se faz? (...) Mas fica aqui o aviso: caros colegas da TVI, tirem a minha fotografia", rematou a apresentadora.