Leonor Poeiras foi despedida da TVI em 2020. No ano passado, a apresentadora adiantou que a sentença foi "desfavorável à sua pessoa".

Esta semana, nas redes sociais, a apresentadora comentou o caso."Perguntam-me muito sobre o processo em Tribunal que movi contra a estação onde trabalhei 17 anos. Não é o meu assunto preferido mas claro que merecem resposta, afinal, se se sentem próximos de mim é porque foram durante muitos anos, através da televisão", começou por escrever na sua conta no Instagram.

No texto, Leonor Poeiras explica que aguarda resposta ao recurso apresentado no ano passado. "No presente, aguardamos resposta ao recurso que apresentámos o ano passado, em que firmámos a nossa não concordância (no geral e com provas) com a sentença proferida. Contudo, e para que tenham uma ideia do que é estar em Tribunal, qualquer que seja o desfecho da ação na 2,ª instância (Relação), a parte que ficar vencida pode tentar ainda o recurso para uma instância superior (se for o meu caso, sim). Estes são os passos. Ou seja, ainda falta para uma decisão absolutamente definitiva. Mas está tudo bem", detalhou.

"Sempre soube, desde o início, que um processo destes pode levar quatro ou cinco anos a ficar concluído. Acredito que para a maioria seja surpresa, para mim, não. Não preciso da decisão final para ser feliz, ía lá eu sujeitar-me a ser infeliz tantos anos... mas preciso para continuar a acreditar na justiça. Para mim, são fundamentos essenciais, a verdade e a justiça. Mais importantes que a minha profissão. É isso", rematou.