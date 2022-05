A Netflix estreou esta sexta-feira, 20 de maio, a terceira temporada de "Love, Death + Robots". A série de de antologia de ficção científica produzida por Tim Miller ("Deadpool") e David Fincher ("Sete Pecados Mortais") regressa com nove episódios, mais uma vez desenvolvidos por criadores diferentes e com vários estilos de animação.

Embora as histórias de cada capítulo tenham sido sempre independentes, esta temporada tem a particularidade de contar com a sequela de um episódio da primeira época, "Three Robots: Exit Strategies". "Three Robots: Exit Strategies", o capítulo inicial da terceira temporada, volta a acompanhar três robôs que sobreviveram ao fim da humanidade.

Outro destaque inevitável é "Bad Travelling", o segundo episódio, que marca a estreia de David Fincher na realização de uma história de animação. O cineasta de "Sete Pecados Mortais", "Clube de Combate" ou "A Rede Social" retrata uma aventura em alto mar atormentada por um monstro aquático.

Outras estrelas envolvidas na mais recente temporada incluem Rosario Dawson, Dan Stevens, Joe Manganiello ou Mackenzie Davis, que dão voz a personagens dos novos episódios.

A primeira temporada de "Love, Death + Robots" estreou-se em 2019 e conta com 18 episódios. A segunda tem 8 capítulos e chegou à Netflix em 2021.