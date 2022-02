O spin-off televisivo do filme "Com Amor, Simon" (2018) chega ao fim com a terceira temporada, confirmou a Hulu esta terça-feira. O serviço de streaming norte-americano estreou a série em 2020 e anunciou que a última época contará com oito episódios, menos dois do que as temporadas anteriores.

A estreia está marcada para 15 de junho, data em que todos os capítulos ficarão disponíveis na plataforma. Em Portugal, a comédia dramática adolescente faz parte do catálogo da Disney+ e a data da estreia da terceira temporada ainda não foi anunciada.

"Love, Victor" acompanha a jornada de autodescoberta de Victor Salazar (Michael Cimino), um jovem latino-americano homossexual, e as figuras do seu núcleo familiar e escolar.

"Quisemos contar uma história diferente e mais diversa, tanto pela questão racial como pela económica, e também pelo facto de os pais do Victor serem religiosos. Tudo isso influencia o coming out do Victor", sublinhou o produtor executivo Brian Tanen em entrevista ao SAPO Mag, ao abordar as diferenças entre a série e o filme.