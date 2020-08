A primeira parte da quinta temporada de "Lucifer" chegou na madrugada da passada sexta-feira, dia 21 de agosto, à Netflix. No Twitter, os novos episódios da série começaram imediatamente a dar que falar e este fim de semana a produção chegou à liderança do top diário da Netflix em Portugal.

Nas redes sociais, os fãs confessaram que fizeram uma maratona (quase) sem pausas da primeira parte da nova temporada. Mas quando é que os espectadores vão poder descobrir quais serão os próximos do Senhor do Mal? Para já, segundo a imprensa internacional, ainda não há data de estreia para a segunda parte da quinta temporada.

Segundo o site Sensacine, devido à pandemia da COVID-19 não foi possível terminar as gravações dos novos episódios e as filmagens só devem retomar no outono. Com os atrasos das rodagens, a parte final da quinta temporada só deverá chegar em 2021.