Esta quinta-feira, dia 15 de julho, a MTV Entertainment Studios e o Paramount+ divulgaram o primeiro teaser de "Madame X", documentário de Madonna gravado em Lisboa.

O filme estreia-se a 8 de outubro, em exclusivo no Paramount+, disponível apenas nos Estados Unidos, América Latina, Austrália, países nórdicos e Canadá. Os fãs do resto do mundo poderão ver o documentário na MTV.

Veja o teaser:

O documentário filmado em Lisboa vai mostrar os bastidores da digressão de "Madame X", álbum que foi criado por Madonna em Portugal. "Filmado em Lisboa, Portugal, o filme captura a rara e arrebatadora performance da ícone pop em digressão, aclamada por um público que esgotou salas por todo o mundo. A experiência em streaming será íntima, sem precedentes e irá levar todos os espectadores numa jornada tão atraente e audaciosa quanto a personalidade destemida de Madonna, 'Madame X', uma agente secreta que viaja pelo do mundo, a mudar identidades, a lutar pela liberdade e a trazer luz a lugares sombrios", adianta o serviço de streaming.

"Partilhar a minha visão com públicos globais tem sido profundamente significativo para mim", sublinha Madonna.

A digressão "Madame X" passou por dez cidades em 2019 e no início de 2020. Nos concertos, foi proibido o uso de telemóveis e Madonna partilhou apenas alguns vídeos das atuações nas redes sociais.

Devido à regra imposta aos fãs, o documentário irá mostrar em exclusivo e pela primeira vez as imagens dos vários espetáculos.

"Madonna é, sem dúvida, a maior estrela do mundo, e nunca para de ultrapassar os limites e de moldar o cenário da cultura pop", sublinhou Bruce Gillmer, diretor de conteúdo e música do Paramount+.