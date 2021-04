Depois da experiência no "The Voice Portugal", da RTP1, Mafalda Castro mudou-se para a TVI para conduzir as emissões diárias do "Big Brother". Com o final do reality show, a apresentadora ficou sem projetos na estação de Queluz de Baixo.

"Não sei o que vou fazer a seguir, mas irei fazer alguma coisa. A rádio é a minha casa, é o meu trabalho mais estável, mas também sinto que a televisão é minha nova casa", revelou Mafalda Castro em entrevista à revista Lux.

"Continuo com a TVI e tenho a certeza que vão surgir mais projetos", frisou.