Mafalda Castro vai voltar ao pequeno ecrã na próxima semana. A apresentadora fez uma pausa devido à gravidez de risco.

Na emissão desta quinta-feira, dia 4 de janeiro, do programa "Dois às 10", Cristina Ferreira confirmou que Mafalda Castro vai conduzir as emissões diárias do novo "Big Brother - Desafio Final", que estreia no próximo domingo, dia 7 de janeiro.