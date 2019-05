Os improváveis objetos surgem por volta dos 46 minutos, quando as principais personagens sobreviventes da série se juntam em conselho para debater o futuro de Westeros.

As garrafas aparecem por detrás do pé de Samwell Tarly e entre as cadeiras de Ser Davos e Gendry.

Tal como aconteceu com o famoso copo de café, semelhante aos usados pela Starbucks, será uma questão de tempo até a HBO fazer desaparecer as garrafas no episódio disponível nas plataformas digitais, mas as imagens já ficam para a posteridade.

A HBO não reagiu à descoberta, mas, resguardada pelo impacto cultural da série e as grandes audiências, é provável que a postura seja relativizar com humor.

Aquando do copo do café, a produtora executiva Bernie Caulfield disse que "é um erro raro no programa porque a equipa e os decoradores estão sempre a mil por cento. (...) Se este é o pior erro que já foi encontrado, então estamos muito bem".

