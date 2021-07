Mais uma vez, "Os Simpsons" revelaram-se proféticos e previram viagem de Richard Branson ao espaço. A aventura do bilionário foi prevista pela série a 23 de março de 2014, no 15.º episódio da 25.ª temporada.

No episódio "The Art of War", o fundador da Virgin Galactic aparece a bordo de uma nave espacial enquanto aprecia uma obra de arte criada por Klaus Ziegler, personagem que contou com a voz de Max von Sydow.

Veja as imagens do episódio:

Seis pessoas, incluindo o empresário Richard Branson, efetuaram a 11 de julho a sua primeira viagem ao espaço a bordo do avião VSS Unity, que descolou e aterrou com sucesso da base SpacePort America, no deserto do Novo México, nos Estados Unidos.

Após hora e meia de atraso devido às condições meteorológicas, o avião espacial da Virgin descolou perto das 08:40 (15:40 em Lisboa), com cinco funcionários da companhia aérea e o respetivo fundador, o empresário e filantropo britânico Richard Branson.