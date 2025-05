Manuel Luís Goucha vai abraçar um novo projeto na TVI. O apresentador vai conduzir "Soma e Segue", o novo concurso do canal.

"Apresentado por Manuel Luís Goucha, este jogo é feito para quem confia no instinto e sabe arriscar no momento certo. Aqui, mais do que saber todas as respostas, o segredo está em jogar com astúcia, diversão e aquele sexto sentido apurado", explica a TVI. As inscrições para o concurso já se encontram abertas - ver aqui.

No vídeo partilhado nas redes sociais, o Manuel Luís Goucha apresentou o novo formato: "Se é um às em bons palpites, esta é a sua oportunidade de brilhar em televisão. Inscreva-se já no novo concurso da TVI, 'Soma e Segue'".

"Venha jogar um divertido duelo, onde as respostas são sempre uma surpresa. Curiosidades, gargalhadas e muitos prémios esperam por si. Inscreva-se já em tvi.pt. Eu estou aqui à sua espera", acrescentou.