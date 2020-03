Além de "A Guerra dos Tronos", Manuel Luís Goucha é fã de "Downton Abbey". Nas redes sociais, o apresentador da TVI revelou que viajou até ao Reino Unido para conhecer o Castelo de Highclere (Highclere Castle), que serviu de cenário à série britânica do canal iTV.

"Há muito que desejava este dia. Vejam só onde eu estou. Estou no cenário real onde foi gravada uma série que conquistou milhões de fãs em todo o mundo, incluindo eu: ‘Downton Abbey'", contou Manuel Luís Goucha num vídeo partilhado na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo:

"Downton Abbey", uma das séries britânicas mais populares de sempre, chegou ao fim em 2016 - depois de seis temporadas e 51 episódios, a série despediu-se do pequeno ecrã. O drama de época chegou a mais de 250 países e triplicou os lucros anuais do canal ITV. O último episódio foi acompanhado por uma média de 6,9 milhões de espectadores no Reino Unido, de acordo com os dados divulgados pelo canal.

Em 2019, a história da família Crawley e dos seus funcionários continuou no grande ecrã.