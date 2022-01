Na emissão do passado sábado, dia 22 de janeiro, do programa das tardes da SIC, Marco Paulo interrompeu Ana Marques e tapou-lhe a boca com a mão. O momento foi partilhado nas redes sociais por Maria Sampaio e tem dado que falar. "Última hora: Marco Paulo agride Ana Marques! Vai ser expulso da casa!", brincou a atriz da TVI na sua conta no Instagram.

Ao Correio da Manhã, o cantor lamentou a polémica. "Eu e a Ana estávamos a brincar por causa de uma prenda que eu tinha recebido e como ela está sempre a meter-se comigo deu-me a entender que ia dizer a minha idade. Como eu não gosto que a digam, fiz aquele gesto de lhe tapar a boca. Foi só isso", explicou Marco Paulo.

“Não há agressão alguma. Até a forma como o vídeo foi cortado e colocado nas redes sociais foi maldoso, porque mostra a Ana a virar a cara e não mostra o que veio depois. Foi uma maldade o que me fizeram", rematou.