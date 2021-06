A SIC estreou no início de junho "Alô Marco Paulo", novo programa apresentado pelo artista. "Marco Paulo abre as portas de sua casa e você está mais do que convidado. Este sábado, o cantor está de volta à televisão para celebrar a vida e os seus grandes sucessos", resumiu o canal nas redes sociais.

O formato da estação de Paço de Arcos conta já com duas emissões, que têm dado que falar nas redes sociais. Apesar das boas audiências, os espectadores têm criticado a forma como Marco Paulo conduz o programa.

Em entrevista à TV 7 Dias, o cantor reagiu às críticas. "Li depois do primeiro programa. Já não leio mais. As pessoas são livres de dar a sua opinião, não podem é ser mal-educadas. As pessoas não me conhecem", frisou, citado pelo site A Televisão.

"Mas não posso mandar calar as pessoas e dizer que não têm nada que comentar. A minha consciência está tranquila e a da SIC, tanto que vamos continuar a fazer o programa. Podiam era dar uma opinião construtiva", rematou.