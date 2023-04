A Prime Video e a TVI anunciaram esta quarta-feira a mais recente adição ao elenco da nova temporada de "Morangos com Açúcar". Margarida Corceiro junta-se aos já confirmados regressos de Rita Pereira, Pedro Teixeira e Tiago Castro.

"Estou muito satisfeita por integrar o novo elenco de 'Morangos Com Açúcar'. As temporadas anteriores fizeram parte do meu crescimento e ainda me lembro de chegar a casa da escola e ir a correr ligar a televisão para não perder um segundo”, revela a atriz em comunicado.

"Pelo que já conheço desta nova história, e da minha personagem, estou certa de que os episódios também vão prender o público do início ao fim. Mal posso esperar para que comecem", acrescenta.

A atriz de 20 anos é o primeiro nome confirmado de novos atores que se vão juntar ao reboot de "Morangos com Açúcar". Nas próximas semanas, a Prime Video e a TVI irão revelar o restante elenco, composto por novos atores que participaram no casting público no início de fevereiro, entre outros jovens talentos.

Em fevereiro, a Media Capital, dona da TVI, e a Prime Video anunciaram um acordo para a produção e distribuição de duas temporadas do reboot de "Morangos com Açúcar". A primeira temporada vai acompanhar um ano escolar, enquanto a segunda vai seguir as férias dos alunos. Os episódios vão estrear na Prime Video e TVI no último trimestre de 2023.