Esta quinta-feira, dia 1 de julho, Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz conversaram com Eunice Pinto, Ana David e Dânia Martins. "As três vivem para cuidar dos filhos portadores de deficiências. Falam nas conquistas dos filhos, da falta de expetativas e do dia a dia das crianças", adiantou a produção do "Dois às 10", da TVI.

Durante a conversa, a apresentadora do programa não escondeu a emoções. "Agora apanhou-me Eunice. Obrigada por esta lição, mesmo", frisou Maria Botelho Moniz.

"No 'Dois às 10', a apresentadora não consegue conter as lágrimas ao ouvir o testemunho de Eunice, sobre a sua filha portadora de deficiências", resumiu a produção do programa das manhãs da estação de Queluz de Baixo.

Veja o vídeo: