Mais de um ano depois do final de "A Teoria do Big Bang", Mayim Bialik, que veste a pele de Amy Farrah Fowler, decidiu falar sobre a sua participação na série. Na entrevista ao jornal Metro, a atriz revelou que nunca viu um episódio completo da sitcom.

"Nunca me sentei e vi a um episódio da nossa série, nunca", confessou, acrescentando que apenas viu alguns excertos. "Vi alguns pedaços no palco quando eles mostravam ao público, mas nunca me vejo a mim mesma. Vi um excerto do último episódio, mas estava lá", revelou a atriz.

"A Teoria do Big Bang" esteve no ar entre 2007 e 2019 e conta a história de um grupo de amigos nerds. Jim Parsons, Johnny Galecki, Kunal Nayyar e Simon Helberg fizeram parte do elenco principal da série.