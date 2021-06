"Médico da Casa", com o médico Almeida Nunes, que participa regularmente em "Casa Feliz", é o novo programa da SIC Mulher. O formato estreia-se na próxima semana, confirmou o canal na sua conta no Instagram.

"Quem já conhece o Dr. Almeida Nunes vai gostar de saber que ele é o nosso 'Médico da Casa'. Um programa muito especial, com questões ligadas à sua saúde e bem-estar. Com estreia marcada para dia 5 de julho, na SIC Mulher. Vai fazer-lhe bem", anunciou o canal nas redes sociais.

"Sem batas, instrumentos e nomes complicados, o Dr. Almeida Nunes recebe em casa as conversas mais úteis, atuais e transformadoras que abordam a saúde de todos os portugueses. Num registo informal, próximo e confidente como só o ‘Médico da Casa’ sabe sê-lo, irá conhecer as histórias e casos mais interessantes e os especialistas que fazem a diferença no nosso país", acrescenta a SIC Mulher em comunicado.

Veja o teaser: