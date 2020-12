Numa aposta reforçada em conteúdos para todos os públicos, o MEO lança em simultâneo e em exclusivo dois novos canais com a chancela Disney. O Disney Junior Kids Party e o Disney Channel Anima Fest estão disponíveis de forma gratuita para todos os clientes TV do MEO, nas posições 50 e 54, respetivamente.

"Com emissão entre 2 de dezembro e 4 de janeiro, os dois novos canais dirigem-se a públicos com diferentes idades, apresentando opções de programação que promovem o envolvimento de toda a família nesta época de Natal", explica o operador.

O Disney Junior Kids Party, vocacionado para os mais pequenos, contempla "séries de animação intemporais, com os melhores amigos do Disney Junior e o carimbo de qualidade da Disney: 'Mickey Mouse e os Superpilotos', 'A Doutora Brinquedos' e a 'Vampirina', entre muitos outros"

Orientado para um público mais crescido, o canal Disney Channel Anima Fest centra-se no tema “Nunca parados, sempre animados. Com animação, há sempre diversão". O canal "integra as séries mais divertidas do Disney Channel, com destaque para o espírito aventureiro e o sentido de humor de personagens de referência, como Phineas e Ferb, Gravity Falls ou o PatoAventuras".

Estes canais estão disponíveis para todos os clientes MEO ADSL e Fibra (com MEOBox), Satélite e MEO Go (tablet, smartphone e PC), sem quaisquer custos adicionais.

"Este lançamento reforça a estratégia de inovação e diferenciação da TV do MEO, já caracterizada pela melhor e maior oferta, comportando conteúdos de referência destinados ao público mais jovem, como canais para todas as idades, serviços on demand como o MEO Filmes e Séries, incluindo o Cartoon Network Premium, ou o Nick+, e Apps de TV gratuitas, como Estudo em Casa, Jardim Zoológico ou MEO Kids", frisa o MEO em comunicado.