Mickael Carreira foi um dos mentores do "The Voice Portugal" durante cinco anos.

Em entrevista no "The Emergente Show", o cantor revelou que se arrependeu de virar a cadeira. "Já aconteceu. Não foi pela parte vocal, mas pela personalidade", contou o artista, sem revelar o nome do concorrente.

No talk show apresentado por Tiago David, Mickael Carreira recordou ainda o programa de talentos da RTP1. "Decidiste sair ou convidaram-te a sair?", perguntou o apresentador.

"Acho que foi um mútuo acordo e eu vou-te explicar o porquê. Foram cinco anos seguidos como mentor do 'The Voice' e eu próprio senti que já não estava a trazer muita coisa aquele programa que me trouxe tanta, tanta coisa", confessou. "Porque, imagina, tu de ano para ano estás sempre a repetir-te a nível de dicas, imagina, do género: 'eu não carreguei no botão porque isto, ou carreguei no botão porque isto e aquilo...'", acrescentou.

"Eu próprio, sendo muito honesto, acho que já estava um pouco saturado de estar ali durante tanto tempo.Em conversa com a produção achamos que era o melhor [sair] e a prova é que, entretanto, passados esses anos voltei a fazer duas edições dos 'Gerações' e quem sabe se não haverá um 'The Voice' adultos proximamente", frisou Mickael Carreira.

"Acho que o público português acabou por me conhecer melhor com este programa e acho que a porta sempre aberta", rematou.

Veja a entrevista completa: