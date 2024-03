Bjarne é um dos grandes favoritos para vencer a edição de 2024 da edição alemã do "The Voice Kids". No programa de talentos, o concorrente de 10 anos surpreendeu os mentores e os espectadores ao cantar "Someone You Loved", de Lewis Capaldi.

O participante conseguiu virar todas as cadeiras e os elogios à sua atuação multiplicaram-se.

No TikTok, o vídeo do concorrente soma mais de três milhões de visualizações e milhares de partilhas.

