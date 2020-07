"Milf" é o novo filme em destaque na Netflix - esta segunda-feira, dia 20 de julho, a produção ocupa o primeiro lugar no ranking diário dos filmes mais vistos no serviço de streaming em Portugal.

Descrita como "irreverente", "obscena" e "romântica", a história protagonizada por Axelle Laffont, Virginie Ledoyen e Marie-Josée Croz estreou em 2018, em França, e acompanha três amigas. "Três melhores amigas na casa dos 40 viajam até ao sul de França, onde vivem paixões e desgostos nos braços de homens bem mais novos que elas", resume o serviço de streaming na sinopse de "Milf".

No filme, já no sul de França, as três amigas conhecem três jovens na casa dos 20 anos e, entre confusões e situações bizarras, tentam conquistar os corações dos novos "amigos".

Veja aqui o trailer.