Mike e Sulley estão de volta, agora no pequeno ecrã, em "Monstros ao Trabalho", série que chega esta quarta-feira, dia 7 de junho, no Disney+. Antes da estreia, o SAPO Mag participou numa conferência virtual e conversou com os atores que dão vozes às personagens e com o produtor executivo Bobs Gannaway.

Em conversa com jornalistas de todo o mundo, o produtor, que trabalhou em "Mickey Mouse Clubhouse" ou "Planes: Fire & Rescue", começa por revelar que a nova série arranca um dia depois de Monsters, Incorporated começar a recolher o riso das crianças para abastecer a cidade de Monstrópolis, graças à descoberta de Mike e Sulley de que o riso gera dez vezes mais energia do que gritos.

Veja o trailer:

"A série acontece, curiosamente, depois do final de 'Monstros e Companhia', que termina com a mudança do poder para o riso. A nossa série acontece no dia seguinte, eles trocam o medo pelo riso e há uma grande mudança no mundo", revela Bobs Gannaway. "E é aí que muitas das grandes histórias acontecem, quando há muitas mudanças no mundo", acrescenta.

"Contar isto em série é ótimo porque nos dá tempo. Dá-nos tempo para passar tempo com os velhos amigos e fazer novos amigos. A série permite aprofundar todas as partes, permite que passemos algum tempo com o Mike e Sulley, mas também conhecer o novo grupo", defende o produtor executivo.

Na nova série do Disney+, Mike e Sulley prometem ser os protagonistas das aventuras. Em conferência, Billy Crystal (Mike) e John Goodman (Sulley) revelaram ter ficado entusiasmados por voltar a emprestar voz às personagens. "Adorei voltar ao Mike. Acho que nunca deixou de ser a minha personagem favorita, das que já interpretei. Ter a oportunidade de me juntar e em uma nova série tão bonita e engraçada é emocionante para mim", confessa Billy Crystal.

"O guião é tão bom, a animação é de alta qualidade e tudo se torna muito divertido", acrescenta John Goodman.

Além de Mike e Sulley, a personagem Val Little também promete conquistar os espectadores. A atriz Mindy Kaling foi a escolhida para empresar voz à carismática operária da fábrica da cidade de Monstrópolis. "Estou muito animada por fazer parte deste elenco. Adoro todos os atores - na verdade, esta é a primeira vez que estamos todos juntos [virtualmente]. É muito bom. Adoro a Val, ela tem muito entusiasmo, é sincera e pura", revela.

"Normalmente, interpreto sociopatas e, por isso, isto é muito bom", graceja a atriz. "Adoro o visual dela, é tão fofa. Tem uma paleta de cores ótima, é excelente. Adoro rosas e laranjas e as cores combinam com a personalidade dela, é muito otimista", acrescenta Mindy Kaling.

Ao seu lado, Van Little terá Tylor Tuskmon, um jovem monstro ansioso que foi o melhor da sua turma na Universidade de Monstros e que sempre sonhou ser Assustador até conseguir um emprego na Monstros, Incorporated, e descobrir que o medo acabou e o riso chegou. A nova personagem conta com voz de Ben Feldman, fã assumido de "Monstros e Companhia".

"Foi horrível juntar-me a este elenco, admiro-os a todos sinto como se de alguma forma tivesse invadido uma sala a que não pertenço. Adoro a série", confessa o ator em conversa com os jornalistas. "Acho que é a missão geral da série não poderia ser mais perfeita para o momento que estamos a viver agora", acrescenta.

"Toda a família poder ver e juntos. Acabei de ver os dois primeiros episódios e fiquei emocionado de várias formas. É muito emotiva e muito engraçada. Todas as novas personagens dão um sopro de vida totalmente novo à família de 'Monstros e Companhia' e 'Monstros: A Universidade'", acrescenta Billy Crystal.

Henry Winkler, ator que dá voz a Fritz, concorda com Billy Crystal. "Não é apenas para crianças. Não é apenas humor fácil. É uma família e é uma série para a família", frisa, comparando a sua personagem em "Monstros ao Trabalho" com Fonzie, da sitcom "Happy Days". "Sei que o Fonzie vigia o Fritz. Ele é um amigo muito leal e animado. Ele tem a sua televisão pronta para 'Monstros e Companhia'. Acho que sou uma combinação dos dois", graceja.

"O que mais gosto é que a história continua. É no dia seguinte à paragem de Monsters, Incorporated. Parece uma sequência ou algo parecido. Uma história que continua (...) Foi do que mais gostei quando conversei com o Bob e toda a equipa. Quando vi isto, fiquei surpreendido. É bom estar de volta", remata Billy Crystal.