O ator Leslie Jordan morreu aos 67 anos esta segunda-feira, 24 de outubro, em Los Angeles, nos EUA, noticou o site TMZ.

O norte-americano morreu enquanto conduzia a caminho de Hollywood, tendo batido com um carro num prédio, afirmaram as autoridades policiais. A causa oficial da morte não foi divulgada.

Leslie Jordan era particularmente conhecido junto do grande público pela personagem Beverley Leslie, que encarnou durante várias temporadas na série "Will and Grace" e que lhe valeu o o Emmy de Melhor Ator Convidado em 2006.

Nascido no Tennessee em 1955, distinguiu-se ainda como comediante, escritor, dramaturgo e cantor, tendo editado um álbum gospel em 2021.

Enquanto ator, fez carreira na televisão, no cinema e no teatro, meios onde teve presença assídua desde os anos 1980.

Além de "Will & Grace", foi um dos nomes habituais da antologia "American Horror Story" e teve papéis regulares em "Boston Public", "Boston Legal", "The Cool Kids" ou "Con Man". Também participou em clássicos do pequeno ecrã "Murphy Brown", "The Pretender", "Dharma & Greg", "Ellen", "Ally McBeal", "American Dad!" e "Donas de Casa Desesperadas", entre muitas outras séries.