Gary Graham, ator mais conhecido por "Star Trek: Enterprise", morreu esta segunda-feira, 22 de janeiro, aos 73 anos. A morte foi anunciada pela ex-mulher do norte-americano, Susan Lavelle, no Facebook, que não referiu o que a motivou.

Graham interpretou o embaixador Soval na saga de ficção científica entre 2001 e 2005, ao longo de 12 episódios. Anos antes, em 1989 e 1990, destacou-se em "Alien Nation", na qual encarnou o detetive Matthew Sikes, papel que manteve nos telefilmes inspirados na série.

Também teve presença regular em "M.A.N.T.I.S.", "JAG" ou "Universal Dead" e participações em "Starsky & Hutch", "Modelo e Detective", "Ally McBeal" ou "Nip/Tuck". No cinema, teve papéis em "A Glória de um Herói", "Steel" ou "Jeepers Creepers Renasce".

Além de ator, foi músico e membro das bandas The Gary Graham Garage Band, The Gary Graham Band e The Sons of Kirk.