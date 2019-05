A vida de Jamie Morton mudou depois de descobrir que o seu pai tinha escrito uma série de romances eróticos ("Belinda Blinked"), sob o pseudónimo de Rocky Flintstone. Depois de partilhar a história com os amigos, nasceu a ideia de criar um podcast - "My Dad Wrote a Porno" tornou-se num fenómeno mundial, deu origem a uma digressão ao vivo e chega agora à HBO. Em Portugal, o especial de comédia já se encontra disponível no serviço de streaming.

No arranque do especial, Jamie Morton começa por contar que a sua vida mudou há quatro anos: "A minha vida mudou há quatro anos quando recebi um e-mail de um Rocky Flintstone. Descobri que o Rocky Flintstone era o meu pai e que tinha escrito pornografia no barracão. O livro chamava- se 'Belinda Blinked' e era terrível".

"Foi horrível, nojento. Fiquei incrédulo. Estava contente por ele e, então, li os primeiros capítulos do livro e descobri que era um romance pornográfico. Tive que partilhar isto imediatamente com os meus amigos. Chamei-os e fomos para um bar", conta Jamie Morton em conversa com o SAPO Mag.