Jamie Dornan, que vestiu a pele de Christian Grey em "As Cinquenta Sombras de Grey", e o amigo Gordon Smart estiveram de férias em Portugal e foram hospitalizados após terem tido contacto com lagartas tóxicas.

Em entrevista ao podcast "The Good, the Bad and the Unexpected", da BBC, Gordon contou que esteve com o amigo em Portugal, mas que nem tudo correu bem. "Divertimo-nos muito no primeiro dia, jogámos golfe, saímos, bebemos muito vinho e depois passámos para expresso martinis", contou.

"No dia seguinte jogámos golfe e estávamos os dois absolutamente horríveis. Comecei a sentir um formigueiro na mão esquerda e depois dormência no braço esquerdo. Sou filho de um clínico geral e pensei: 'Normalmente este é o sinal do início de um ataque cardíaco'", contou o apresentador, revelando que foi ao assistido no hospital.

Quando voltou das urgências, Gordon Smart descobriu que Jamie Dornan também tinha tido os mesmos sintomas. "O Jamie disse: 'meu caro, cerca de 20 minutos depois de teres saído, o meu braço esquerdo ficou dormente, a minha perna esquerda ficou dormente, a minha perna direita ficou dormente e eu dei por mim na parte de trás de uma ambulância'", contou.

No podcast, o apresentador revelou que que os sintomas provavelmente foram causados ​​por lagartas tóxicas. "Acontece que nos deparámos com lagartas-do-pinheiro e tivemos muita sorte de sair vivos daquilo".