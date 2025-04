A terceira temporada de "The White Lotus" chegou ao fim esta segunda-feira, dia 7 de abril. Depois da estreia do episódio, Mike White, criador da série, conversou com Jia Tolentino e Josh Bearman sobre as cenas do capítulo final.

Na entrevista, o argumentista revelou que cortou uma cena em que Piper (interpretada por Sarah Catherine Hook) decide perder a virgindade depois de desistir da ideia de viver num mosteiro budista. Depois da experiência, a jovem regressa ao resort e seduz Zion (Nicholas Duvernay), filho de Belinda.

"Essa parte também foi cortada, o que é muito decepcionante— ela decide perder a virgindade no guião do último episódio. E acaba mesmo por fazer sexo com o Zion", contou Mike White no podcast dedicado a "The White Lotus". "Há uma cena em que ela diz algo como: ‘É verdade. O Saxon tem razão nestas coisas. Tenho mesmo de tratar disto'. E depois de sair do mosteiro, ela está tipo: 'preciso de fazer sexo'", resumiu o criador da série, citado pelo IndieWire.

Mas, devido à duração do episódio, Mike White decidiu cortar a cena. "O episódio já tinha uma hora e meia. Acrescentaria mais 10 minutos. E tinha uma certa vibe de comédia romântica no meio de uma trama em que estão a tentar matar a família com frutos pong pong. Parecia que estava a tentar fazer demasiado a nível narrativo", explicou.

