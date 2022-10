A Apple Original Films revelou esta segunda-feira o trailer do documentário sobre Selena Gomez. "My Mind & Me", realizado por Alek Keshishian ("Na Cama com Madonna"), estreia-se a 4 de novembro no serviço de streaming.

"O anúncio foi feito hoje, Dia Mundial da Saúde Mental, em apoio à consciencialização mundial sobre o tema e que Selena partilha de forma valente a sua própria viagem neste filme revelador", frisa a Apple TV+ em comunicado, acrescentando que o documentário "cru e íntimo abarca os seis anos que durou a viagem da cantora para voltar a ver a luz".

"Apenas sê tu mesma, Selena. Ninguém se importa com o que estás a fazer. É sobre quem eu sou, estar bem onde estou. Sou agradecida por estar viva", diz a cantora no trailer.

Veja o trailer: