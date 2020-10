O criador de "Queer as Folk" e showrunner de "Dr. Who", Russel T. Davies, partilhou o primeiro teaser da sua nova minissérie de drama. "It’s a Sin", produção da HBO Max e do canal britânico Channel 4, conta com Neil Patrick Harris e Olly Alexander, vocalista dos Years & Years, como protagonistas e irá seguir a história de um grupo de jovens londrinos, nos anos 1980.

"É 1981, o início de uma nova década e Ritchie, Roscoe e Colin começam uma nova vida em Londres. Estranhos no início, os jovens gays e a sua melhor amiga, Jill, encontram-se e começam a partilhar várias aventuras. Mas um novo vírus está a surgir e em breve as suas vidas serão testadas de formas que nunca imaginaram. Conforme a década vai passando, os jovens crescem à sombra do HIV, mas estão determinados a viver e amar com mais intensidade do que nunca", avança o canal britânico Channel 4 em comunicado.

créditos: AFP

Na série, Olly Alexander interpreta Ritchie Tozer, de 18 anos, "o menino de ouro da família", que esconde a sua orientação sexual. Já Neil Patrick Harris será Henry Coltrane.

O elenco conta ainda com Keeley Hawes, Stephen Fry, Tracy Ann Oberman, Shaun Dooley, Omari Douglas, Callum Scott Howells e Lydia West.

Ao Channel 4, Olly Alexander diz sentir-se "sortudo por fazer parte deste projeto", confessando ser fã de Russel T. Davies.

Veja o teaser da série, que inclui uma cena com Olly Alexander e a canção "It's a Sin", dos Pet Shop Boys: