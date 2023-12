O britânico Ncuti Gatwa, conhecido pelo seu papel na série "Sex Education", é o primeiro ator negro a interpretar o personagem principal de "Doctor Who", o herói da mítica série de ficção científica da BBC.

Esta terça-feira, dia 27 de dezembro, a estação britânica revelou o primeiro teaser da 14.ª temporada, que se deverá estrear em maio de 2024.

O ator escocês, nascido em Ruanda, estreou-se como o 15.º "Time Lord" no especial de Natal, "The Church on Ruby Road".

Veja o vídeo:

A série foi exibida pela primeira vez em 1963. Ncuti Gatwa trabalhará com o argumentista e produtor Russell T. Davies, criador da aclamada série da Netflix "It's a Sin", sobre os primeiros anos da Sida no Reino Unido.