Michael Douglas garantiu em várias entrevistas para promover “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" em fevereiro do ano passado que só voltaria para um quarto filme 'desde que possa morrer'.

No entanto, a lenda do cinema já tinha tentado convencer a Marvel a organizar a cena da morte de Hank Pym em "Quantumania", pedido ignorado pelos líderes do estúdio.

"Na verdade, [ser morto] foi o meu pedido para o terceiro”, revelou recentemente no programa The View enquanto estava a promover "Franklin", uma nova série da Apple TV+.

Após a estreia na personagem em 2015, o vencedor de dois Óscares queria uma partida dramática: "Disse que gostaria de ter uma [morte] séria, com todos estes grandes efeitos especiais. Deve haver alguma forma fantástica de poder encolher até ficar do tamanho de uma formiga e explodir, seja lá o que for. Quero usar todos esses efeitos".

"Mas esse foi no último. Agora, acho que não vou aparecer [no quarto]”, concluiu.