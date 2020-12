Nel Monteiro foi um dos convidados da emissão desta quinta-feira, dia 3 de dezembro, do "5 para a meia-noite", da RTP1. Em conversa com Miguel Rocha, que substitui Inês Lopes Gonçalves, o cantor português defendeu uma teoria da conspiração sobre a pandemia da COVID-19.

O apresentador do talk show das noites da RTP1 sublinhou que se tratava apenas de mais uma teoria, lembrando que há muita informação não confirmada a ser partilhada.

O tema chamou a atenção dos espectadores do "5 para a meia-noite". Durante a exibição do programa, Nel Monteiro tornou-se num dos tópicos mais comentados no Twitter em Portugal, ocupando os primeiros lugar do ranking dos trending topics da rede social.

Leia algumas das reações: