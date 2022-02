Depois de ter conquistado o top diários em vários territórios, "All Of Us Are Dead" chegou ao ranking das séries mais vistas em língua não-inglesa. Segundo os dados partilhados pela Variety, a produção sul-coreana, que se estreou no final de janeiro, conta já com mais de 361 milhões de horas de exibição.

Tendo como base as audiências dos primeiros 28 dias desde a estreia, "All Of Us Are Dead" ocupa já o quinto lugar das séries não-inglesas mais vistas de sempre na plataforma de streaming.

O top é liderado por "Squid Game", com mais de 1,65 mil milhões de horas de exibição. As partes 4, 3 e 5 de "La Casa de Papel" ocupam o segundo, terceiro e quarto lugar, respectivamente.

"Café con Aroma de Mujer" (sexto lugar), a primeira parte de "Lupin" (sétimo lugar), a terceira temporada de "Elite" (oitavo lugar), "Quem Matou Sara?" (nono lugar) e a quarta temporada de "Elite" (décimo lugar) completam o top.